Eine rasante Komödie – der Off-Westend Hit aus London.

von Samantha Ellis

Deutsch von Silke Pfeiffer

Aufführungsrechte: Rowohlt Verlag GMBH – Theater Verlag –

Inszenierung: Peter Kratz

Bühne: Enno Craiss

Regieassistenz: Ruth Süpple

Mit: Bernadette Hug, Bernhard Linke

Was haben Frauen und Männer gemeinsam? Beide reden liebend gern über „Frauen und Männer“, oft genug geht es dabei heiß her. Aufs Stichwort nämlich läuft im männlichen wie im weiblichen Kopfkino der Thriller „Typisch Mann, typisch Frau“ sowie dessen beliebter Teil 2, „Typisch Beziehung“.

Ein abendfüllendes Thema, voller Emotionen – und voller Rollenbilder, die weitere Emotionen auslösen: Kettenreaktion! Minenfeld! Sind wir wirklich schon bei der Gleichberechtigung angekommen? Viele Frauen sagen nein. So mag der Weg zum guten Miteinander der Geschlechter vorgezeichnet sein, frei von Turbulenzen ist er noch lange nicht. Inmitten der Wirrungen wächst jedoch durchaus Hoffnung …

Die britische Dramatikerin Samantha Ellis hat all dies fein beobachtet und zu rasanten Dialogen verschnürt, die ihren paarig angeordneten Hauptfiguren scharf von der Zunge gehen – und ordentlich unter die Haut. Bis sie hoffentlich herausfinden, was sie wollen: von sich selbst und vom Leben. Samantha Ellis hat sich vor allem als Autorin von Theaterstücken und Hörspielen einen Namen gemacht. Ihr Erfolgsstück How to date a Feminist, in England bereits Kult, hatte erst vor Kurzem Deutschland-Premiere. Im Theatersommer kann es durchstarten!