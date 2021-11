Pettersson und Findus - Morgen Findus wirds was geben

Ein Klassiker der Kinderliteratur: Pettersson verspricht seinem Kater Findus den Besuch des Weihnachtsmannes. Ob dass klappt ...

In Kooperation mit der Cinderellabühne zeigt das Marionettentheater Stromboli einen Klassiker der Kinderliteratur. Man soll nie zu viel versprechen. Sonst geht es einem am Ende wie dem alten Pettersson. Seit der seinem Kater nämlich vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat Findus nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt. Klar, dass Pettersson ihn nicht enttäuschen möchte. Im Tischlerschuppen geht es denn auch hoch her in den nächsten Tagen. Da wird gezeichnet und gesägt, gehämmert und gebohrt. Dass trotzdem alles ganz anders kommt, als Pettersson geplant hat, kann nur daran liegen, dass manchmal Dinge geschehen, die man einfach nicht erklären kann. Markante Figuren und wunderschöne handgemalte Kulissen runden dieses Live-Erlebnis ab, dass für Kinder ab 2 Jahre bearbeitet ist und eine Dauer von 50 Minuten hat. 14.00 + 16.00 Uhr Karten nur an der Tageskasse – 45 Min. vor BeginnEintritt: € 9,- Einlass unter den aktuell geltenden Corona-Regeln (3G+) INFOS: marionettentheater-stromboli@web.de oder telefonisch unter: 0176 –219 820 97