Am Freitag, den 27. November ist um 15 Uhr und um 16:30 Uhr auf Einladung der Buchhandlung Zimmermann das „marotte Theater Karlsruhe“ mit dem Stück „Petterssons Feuerwerk für den Fuchs“ zu Gast in der Stadthalle K3N in Nürtingen.

Seit der kleine Kater Findus bei Pettersson auf dem Hof lebt, ist es mit der Ruhe des alten Mannes vorbei – und mit der Langeweile auch. Als der Nachbar Gustavsson eines Tages mit dem Gewehr vorbeikommt, um einen Fuchs zu schießen, müssen sich die beiden schnell etwas einfallen lassen, denn für Findus und Pettersson steht fest: einen Fuchs schießt man nicht, den legt man herein!

Ob ihnen das mithilfe eines explodierenden Huhns, einer Menge Feuerwerkskörper und einem spukenden Kater gelingt? Das marotte Theater Karlsruhe begeistert einmal mehr mit einer gelungenen Aufführung, bei der im wahrsten Sinne des Wortes ein ganzes Feuerwerk voll origineller Ideen abgebrannt wird.