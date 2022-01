pez mit Band | Me And Reas

Mit pez und Me And Reas servieren wir gleich zwei regionale Leckerbissen auf einem Teller! Wo eine Hymne die nächste jagt, die Mundwinkel grinsend im gleichen Takt mit den Füßen zucken und man sich dabei denkt „Das ist also Country?!“ – da ist pez nicht weit! Bei seinen Live-Konzerten präsentiert pez mit seinen Bandkollegen eine bunte Mischung aus eigenen Songs, bekannten und unbekannten Klassikern und völligen Neuinterpretationen. Auftritte im Hirsch Nürnberg, E-Werk Erlangen oder auf dem Taubertal-Festival 2019 und die Erfahrung aus weit über 500 Konzerten stehen für den 25-jährigen Singer-Songwriter pez bereits zu Buche. Dazu gesellen sich Me And Reas aus Nürnberg! Hier geht jeder garantiert melodiebesoffen und/oder melancholietrunken nach Hause. Selbst wer ihren Sound zwischen zeitgenössischem Indie-Folk à la und Emo als cheesy empfinden könnte, wird am Ende dem Live-Charme der Nürnberger erliegen. Und den haben sie sich hart drauf geschafft: Seit knapp neun Jahren spielt der Sänger und Songschreiber Andreas Jäger mal allein, mal im Duo und am liebsten mit Band fast überall, wo man ihn spielen lässt: unter anderem Reeperbahnfestival, Bochum Total und eine ausgedehnte Deutschlandtournee. Sie wissen, wo sie hinwollen. Und sie veröffentlichen stetig neue Songs, so auch in diesem Jahr.