Weiberfasching - Mit Saitenspinner

Die Kultband Frankens ist zurück. Wir haben sie alle schmerzlich vermisst! Saitspinner haut die Löcher wieder aus dem Käse, lässt die Polonaise mit ganz großen Schritten durch den Kammersaal tanzen und keinen Narren stillstehen. Neben den allbekannten Faschings-Evergreens wird alles von Abba bis Zappa geboten sein. Also ab ins Kostüm und los geht er. Der Kult-Weiberfasching in den Kammerspielen. Eine zweite Area mit DJ im Cafe Max nach Konzertende ist für dieses Jahr ebenfalls wieder in Planung.