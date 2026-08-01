Pfadfinder-Jubiläum 30 Jahre

Am 13.09.2026 feiern die VCP Pfadfinder aus Ilsfeld und Neckarwestheim das 30 jährige Bestehen der Siedlung Geronimo.

Um 10.45 Uhr feiern wir einen gemeinsamen Gottesdienst mit der ev. Kirchengemeinde Lauffen-Neckarwestheim. Im Anschluss lädt ein Essensangebot aus Rote Würste, Currywurst, Pommes, Camembert-Burger, Waffeln und Kaffee & Kuchen, sowie Getränke zum Verweilen ein.

Für alle Interessierte ist ein kleines Schauzeltlager mit Spielen für Kinder aufgebaut.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Die Siedlung Geronimo