Pfarrerin mit Frau - eine unmögliche Geschichte

Die in Heilbronn aufgewachsene und jetzt im Ruhestand in Tübingen lebende Autorin erzählt ihre Geschichte als Pfarrerin in einer Frauenbeziehung über mehr als 25 Jahre.

Dabei ist das Autobiografische eng verflochten mit den (kirchen-)politischen Umständen, vor allem in Württemberg.

Die Probleme für gleichgeschlechtlich liebende Menschen werden sichtbar, aber auch die Fortschritte, die in Gesellschaft und Kirche nach und nach erreicht wurden.

Und trotzdem: Auch heute noch erfahren homo-sexuelle Menschen nicht nur Akzeptanz, sondern Distanz, Abwertung und Aggression, innerhalb und außerhalb der Kirche.

Das Buch, in dem die Pfarrerin „Gesicht zeigt“, kann hoffentlich auch Menschen ansprechen, die in Bezug auf diese andere Lebensform unsicher sind und Vorbehalte haben, auch weil sie wenig darüber wissen oder den persönlichen Kontakt nicht haben.