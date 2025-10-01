Pfedelbach 2037 - Bürgerworkshop Heuberg/Buchhorn/Gleichen

Wie sieht unser Pfedelbach im Jahr 2037 aus - und was müssen wir heute dafür tun? Herzliche Einladung zum Workshop.
Hier geht's zur Anmeldung: www.pfedelbach.de/gemeinde-pfedelbach/pfedelbach-2037
bis
Bürgerhaus Heuberg Lindenstraße 17, 74629 Pfedelbach
Wie sieht unser Pfedelbach im Jahr 2037 aus - und was müssen wir heute dafür tun? Herzliche Einladung zum Workshop.
Hier geht's zur Anmeldung: www.pfedelbach.de/gemeinde-pfedelbach/pfedelbach-2037
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH