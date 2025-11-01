Pfedelbacher Brennpunkte

Am 1. November wird unter dem Motto „Brennpunkte in Pfedelbach“ wieder eingeheizt, wenn die Brennereien Dietz, Fischer, Lösch, Sasse, Meißner, Mozer und Weippert ihre Türen öffnen. Neu dabei sind die Familien Keil und Ungerer in Renzen.

Wer sich für die Herstellung von Obstbränden und Likören interessiert, ist am Samstag, 1. November in Pfedelbach genau richtig. Ab 11 Uhr öffnen neun Selbsterzeuger beim gemeinsamen Tag der offenen Brennereien für Besucher ihre Pforten. Besucher können aus erster Hand erfahren, wie Brände und Liköre hergestellt werden sowie Destillate und Liköre verkosten.

Einblicke

Ab 11.00 Uhr können Interessierte in den neun teilnehmenden Betrieben bei Schaubränden zusehen, im persönlichen Gespräch mehr erfahren, Produkte verkosten und natürlich auch kaufen. Informationen zur Streuobstwiese gibt es ebenso wie Wissenswertes rund um die Obstverarbeitung sowie zu Cocktails mit Edelbränden.

Auf allen Höfen können Sie sich mit unterschiedlichsten Hohenloher Leckerbissen stärken. Freuen Sie sich auf einen geselligen Tag auf den Betrieben der Brennerfamilien!

Eröffnung der Brennpunkte und Einweihung des Destillatwegs „Balduffer“

Die Eröffnung der Brennpunkte findet auf dem Betrieb der Familie Keil in Renzen statt, denn dort wird zeitgleich der neue Destillatweg „Balduffer“ der Gemeinde Pfedelbach durch Bürgermeister Kunkel eingeweiht. Die Eröffnungsfeier wird von Ralf Heusler musikalisch umrahmt.

Busshuttle

Der Bus-Shuttle-Verkehr wurde nochmal neu aufgestellt. Eine neue Buslinie „Balduffer“ fährt zwischen Öhringen Hauptbahnhof und Untersteinbach. Zusätzlich wird auch auf den Lindelberg zu Familie Fischer ein Busshuttle von der Haltestelle Windischenbach Ort aus fahren.

Die Linien „Himbeergeist“ und „Williams“ starten am Hauptbahnhof Öhringen und verbinden die Orte Oberohrn, Lerchenhof und Windischenbach auf einem Rundkurs.

Damit können die Besucher jederzeit alle Betriebe von Untersteinbach über Oberohrn, und Windischenbach bis auf den Lindelberg besuchen.