Pfedelbacher Seniorennachmittag am 6. Mai 2026

Liebe Seniorinnen und Senioren,

zu unserem diesjährigen Seniorennachmittag am

Mittwoch, 6. Mai 2026 um 14:00 Uhr

(Saalöffnung ist um 13:20 Uhr)

in der Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch

lade ich alle Pfedelbacher Bürgerinnen und Bürger ab dem vollendeten 70. Lebensjahr, im Namen der Gemeinde Pfedelbach und des Gemeinderates, herzlich ein.

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Kaffee und Kuchen sowie einem Vesper. Natürlich bleibt dabei auch genügend Zeit für gute Gespräche und Unterhaltung.

Falls Ihr Ehepartner noch nicht das 70. Lebensjahr erreicht hat, ist er selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen.

Um eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihre Eintrittskarten im Bürgerbüro des Rathauses Pfedelbach (im Erdgeschoss) abzuholen. Karten werden nur in Ausnahmefällen auf Anfrage zugesendet.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und freue mich darauf, Sie am 6. Mai zu ein paar gemütlichen Stunden begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Torsten Kunkel

Bürgermeister