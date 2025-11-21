Pfefferle & Zipperle mit „Woisch no ?!"

„Woisch no?!“

Ein Satz, der im Schwabenland mehr Emotionen weckt als ein frischgeschnittener Leberkäs im Weckle!

Genau diesem Zauber haben sich die zwei Meister des schwäbischen Humors, Pfefferle und Zipperle, verschrieben. Ihrer Mission – das Vergessen bekämpfen. Ihr erstes Programm „Woisch no?!“ ist eine Zeitreise für alle, die noch wissen, was eine „Dande“ im Kindergarten war.

Das Publikum wird zurückkatapultiert in eine Ära, als Kinder noch „auf dr Gass“ gespielt haben – nicht als pixelige Avatare, sondern als waschechte Indianer und ambitionierte Doktoren, die jeden Stock als Thermometer benutzt haben. Und der Höhepunkt der Kommunikation? Kein Gruppen-Chat, sondern der Stammtisch em Ochsa oder einfach „Schwätza uff dr Stross“, wobei die Infos mindestens genauso schnell wie heute verbreitet wurden – nur mit mehr „Ach was?!“-Gesichtern.

Die beiden Comedy Preisträger lassen ihre Erinnerungen mit einem Augenzwinkern wieder auferstehen – und das Publikum wird schnell merken, dass der Schwabe beim „Woisch no?!“ nicht bloß Erinnerungen auspackt, sondern auch jede Menge Schmunzler. Die beiden Freunde stehen an der Schwelle zum Alter – wobei, wer diese Schwelle mit der Leichtigkeit ihrer Sprüche übertritt, darf ruhig noch ein bisschen verweilen. Mal hintersinnig, mal derb, aber immer auf den Punkt: Pfefferle und Zipperle beweisen, dass Erinnerungen nicht nur schön, sondern auch verdammt lustig sein können.