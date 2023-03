Pferde stehlen

Drama, Literaturverfilmung NO/SE/DK 2019 | Regie: Hans Petter Moland | Mit: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Jon Ranes, Danica Curcic u. a. | Länge: 122 Min. | FSK: ab 12 Jahre

Die Schönheit Norwegens kann schmerzen. Dabei sucht Trond nur die Einsamkeit, als er in das kleine Dorf im Wald zieht. Dort erkennt er in seinem Nachbarn einen Bekannten aus Jugendtagen wieder. Plötzlich sind da alle Erinnerungen an jenen Nachkriegssommer, als er 15 Jahre alt war und mit seinem Vater beim Holzfällen wochenlang im Wald verbrachte. Ein Sommer, in dem er mit einem Freund Pferde stahl und die Liebe entdeckte. Wo ein Kind starb, der Freund verschwand und Geheimnisse seines Vaters ans Licht kamen, den er das letzte Mal sehen sollte. “Erinnerungen, die das Bewusstsein fluten und den Schmerz bringen – doch als wie stark dieser empfunden wird, entscheidet man selbst.“

7 Auszeichnungen & 12 Nominierungen.