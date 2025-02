Pferdemarkt Bernhausen

Der Pferdemarkt wird durch die Stadt Filderstadt in Zusammenarbeit mit dem Reit- und Fahrverein Filderstadt, dem Landwirtschaftl. Ortsverein Bernhausen und den Landfrauen Bernhausen sowie mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins zur Erhaltung des Bernhäuser Pferdemarktes e. V. ausgerichtet. Er findet jeweils am ersten Märzwochenende statt. Am Samstag findet auf dem Festplatz Bernhausen die Prämierung von Pferden und Gespannen statt, am Sonntag werden in der Reithalle im Sielminger Emerland Vorführungen des Reit- und Fahrvereins gezeigt.