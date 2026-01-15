Pferdemarkt-Frühschoppen im Kernersaal mit Mojo Blues Band

Ein Pflichttermin für alle Bluesfreunde – und längst fester Bestandteil des Gaildorfer Pferdemarkts:

Der traditionelle Frühschoppen im Kernersaal gehört seit Jahren zu den musikalischen Höhepunkten des Pferdemarkts und begeistert mit erstklassigem Live-Blues in stimmungsvoller Atmosphäre. 2026 dürfen wir uns auf einen ganz besonderen Gast freuen:

Mojo Blues Band (Wien)

48 Jahre im Bluesgeschäft und noch immer voller Tatendrang. Eine Seltenheit! Noch dazu, wenn die Wiege der Band weder im Mississippi- noch im Donau-Delta stand, sondern mitten im Herzen Wiens. Was 1977 im legendären Jazzland begann, ist längst zur internationalen Marke des Blues geworden. Eine stolze Leistung.

Ob kraftvoller Chicago Blues, groovender Boogie oder swingender Rhythm’n’Blues – von der ersten Note an elektrisiert die Mojo Blues Band ihr Publikum. Wie keine andere Band vereint sie die Seele des Blues mit technischer Präzision und einer charismatischen Bühnenpräsenz. Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 haben die Mojos mehr als 5.000 Auftritte absolviert und über ein Dutzend Alben produziert.

Besetzung:

Erik Trauner – Vocals, Gitarre, Harp

Siggi Fassl – Vocals, Gitarre

Herfried Knapp – Kontrabass

Didi Mattersberger – Schlagzeug

tba – Piano

Reservierung: nur per Email unter reservierung@kulturschmiede.de