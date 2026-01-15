Pferdemarkt-Freitag mit den Big Fat Greyhounds

Der Pferdemarkt startet auch 2026 wieder mit einem musikalischen Highlight!

Am Freitag, den 06.02.26, eröffnen wir das Pferdemarkt-Wochenende mit einem Konzert der Big Fat Greyhounds!

Die Big Fat Greyhounds sind nicht nur eine Band, sie sind ein musikalisches Erlebnis, das man live gesehen haben muss! Von den tiefen Wurzeln des Rock und Pop über die rhythmischen Klänge des Blues bis hin zu den frischen Beats der Moderne. Ihr Repertoire ist so vielseitig wie das Publikum, das sie begeistern.

Die Band begeistert mit der charismatischen Patrice, deren kraftvolle Stimme das Publikum mitreißt. Eric fesselt als Sänger mit seiner ausdrucksstarken Performance und glänzt zudem an der Gitarre. Rodrigo sorgt mit seinen fesselnden Gitarrensolos für musikalische Höhepunkte. Niklas liefert mit seinem präzisen Bassspiel den treibenden Groove, und Benedikt verleiht der Musik am Keyboard Tiefe und Vielschichtigkeit. Max rundet das Ganze mit seinen meisterhaften Rhythmen am Schlagzeug perfekt ab.