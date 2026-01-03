Pferdemarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Der traditionelle Pferdemarkt sorgt am 01. März 2026 in Bad Mergentheim für ein buntes Umzugs-Spektakel vor historischer Kulisse. Dazu gibt es einen vielseitigen Krämermarkt – und auch die Geschäfte haben geöffnet.

Die Kurstadt im Lieblichen Taubertal richtet eine der größten Veranstaltung dieser Art aus, die es in der an Pferdemärkten reichen Region gibt. Die Tradition geht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Zehntausende Menschen säumen hier die Straßen und feiern das einmalige Spektakel. Sie sehen kostümierte Reiter und Reitergruppen, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen und neben fast 200 Pferden auch Ponys, Hunde und Ziegen.

Für Musik im Zug sorgen verschiedene Kapellen in bunten Uniformen. Den besonderen Charme des Bad Mergentheimer Pferdemarktes macht aber nicht nur die Größe des Umzugs aus, sondern auch die historische Kulisse.

Spätestens wenn der Umzug beendet ist, zieht es die Besucher zum Krämermarkt mit etwa 120 Ständen in die Innenstadt. Mit einem bunten Angebot sowie Fahrgeschäften für Kinder und den kulinarischen Highlights einer Genießer-Region geht der besondere Tag für die ganze Familie weiter. Auch die Geschäfte haben an diesem Sonntag geöffnet.

Krämermarkt: 13:00 - 18:00 Uhr

Pferdemarkt-Festumzug: Start um 13:00 Uhr auf dem Volksfestplatz, Arkau