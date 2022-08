Pferdemarkt und Krämermarkt

Der traditionelle Pferdemarkt sorgt für ein buntes Umzugs-Spektakel vor historischer Kulisse. Dazu gibt es einen vielseitigen Krämermarkt – und auch die Geschäfte haben geöffnet.

Die Kurstadt im Lieblichen Taubertal richtet eine der größten Veranstaltung dieser Art aus, die es in der an Pferdemärkten reichen Region gibt. Die Tradition geht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Zehntausende Menschen säumen hier die Straßen und feiern das einmalige Spektakel. Sie sehen kostümierte Reiter und Reitergruppen, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen und neben Pferden auch Ponys, Hunde und Ziegen. In diesem Jahr wurden erstmalig auch Alpakabesitzer eingeladen, am Pferdemarkt teilzunehmen.

Für Musik im Zug sorgen verschiedene Kapellen in bunten Uniformen – vorneweg die Stadtkapelle Bad Mergentheim. Den besonderen Charme des Bad Mergentheimer Pferdemarktes macht aber nicht nur die Größe des Umzugs aus, sondern auch die historische Kulisse. Zu der gehört unter anderem das prächtige Residenzschloss, in dessen Hof der Zug endet.

Streckenverlauf: Vom Volksfestplatz geht es über die Lothar-Daiker-Straße und die Theodor-Klotzbücher-Straße in die Wolfgangstraße. Über Poststraße, Bahnhofplatz und Törkelgasse wird der Gänsmarkt erreicht. Von dort aus geht es durch die Nonnengasse, Kapuzinerstraße bis zur Igersheimer Straße.

Spätestens wenn der Umzug beendet ist, zieht es die Besucher zum Krämermarkt mit etwa 120 Ständen in die Innenstadt. Mit einem bunten Angebot sowie Fahrgeschäften für Kinder und den kulinarischen Highlights einer Genießer-Region geht der besondere Tag für die ganze Familie weiter. Auch die Geschäfte haben an diesem Sonntag geöffnet.

Der Pferdemarkt-Festumzug findet ab 13 Uhr statt, der Krämermarkt von 11 bis 18 Uhr. Parkmöglichkeiten für auswärtige Gäste bestehen in der Herrenwiesenstraße sowie in den Parkhäusern „Altstadt Schloss“ (Oberer Graben) und Bahnhof (Zaisenmühlstraße). Bei letzterem ist die Aus- und Einfahrt allerdings nicht möglich während der Umzug läuft. Wer die Pferdebesitzer vor dem Start auf dem Volksfestplatz treffen möchte, findet im Bereich der Arkaustraße ausgeschilderte Parkmöglichkeiten.