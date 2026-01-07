Der Pferdemarkt in Creglingen

Der Pferdemarkt bietet allen Pferdefreunden aus dem Taubertal und den bayerischen Nachbargemeinden eine Mischung aus alter Pferdemarkttradition und regem Markttreiben.

Neben der Pferdeprämiierung und dem Krämermarkt ist der Höhepunkt an diesem Tag der traditionelle Festumzug mit anschließendem Platzkonzert. Die besondere Art, wie Creglingen und seine Teilorte diesen Tag feiern, lässt den Pferdemarkt alljährlich zu einem Gemeinschaftserlebnis der Einwohner und ihrer Gäste werden.

Der zweite Mittwoch im Februar ist in Creglingen seit über 100 Jahren ein Festtag.

Fällt allerdings der zweite Mittwoch im Februar auf den Aschermittwoch, dann findet der Pferdemarkt bereits am ersten Mittwoch im Februar statt.