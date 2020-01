Pferdemarktbistro

Das Gemeindehaus in der Eltinger Straße bietet am Pferdemarktdienstag eine abwechslungsreiche Bewirtung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Leonberg an.

Und nutzt seine zentrale Lage zwischen Pferdehandel auf dem Marktplatz, Krämermarkt und Reiterstadion als Fixpunkt beim Festzug, um viele Gäste anzulocken, die eine Pause ohne Trubel und allzu viel Festlärm suchen. Das HdB, wie die Leonberger das Gemeindehaus nennen, mutiert an diesem Tag zu einer Mischung aus Caféhaus und Bistro. Die hausgemachte Kartoffelsuppe und leckere Kuchen aus heimischen Backstuben sind seit vielen Jahren sehr beliebt. Besucher des Pferdemarkts können sich im Haus der Begegnung stärken und miteinander ins Gespräch kommen.