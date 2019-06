Pfingst-Weinprobe des MV Löwenstein e. V.

Die Pfingst-Weinprobe des Musikvereins Löwenstein e. V.; fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in dem idyllisch gelegenen Bergstädtchen.

Die Bürger der Stadt Löwenstein sowie der umliegenden Gemeinden im Weinsberger Tal treffen sich am Unteren Tor, neben dem Freihaus in Löwenstein, um bei einem Viertele Wein miteinander zu schwätzen und verschiedene Weine zu probieren. Das Angebot der Winzer vom Weinsberger Tal und ortsansässigen Weingütern reicht von prämierten Rose- und Weißweinen bis zum bekannten Trollinger-Lemberger. Für jeden Geschmack findet sich da sicherlich ein reizvoller Wein. Wer von seinem Favoriten gerne mehr haben möchte, kann diesen auch in der Flasche mit nach Hause nehmen.

Die musikalische Umrahmung des Festes übernimmt der Musikverein Löwenstein in Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikkapellen aus dem Unterland. Mit verschiedenen kulinarischen Marktständen werden die Mitglieder des Musikvereins unter anderem auch für das leibliche Wohl der Festgäste sorgen. Lassen Sie sich überraschen und besuchen sie uns auf der Pfingst-Weinprobe! Wir freuen uns über ihren Besuch.