Pfingstfest des MSF Einstein

Jährlich treffen am Pfingstwochenende Feier- und Trinkwütige Gäste aus Nah und Fern auf dem Sportplatzgelände in Ravenstein-Ballenberg auf die Motorsportfreunde Einstein, um gemeinsam das legendäre Einsteinfest zu feiern. Auch dieses Jahr stehen am 18.+19. Mai 2024 zwei erlebnisreiche und gut gelaunte Tage auf dem Rabenstein an. Der Festbetrieb startet am Samstag ab 16:00 Uhr mit dem Beginn der Mannschaftsspiele. Den Abend lassen wir gemeinsam mit einer Party zu den Beats von DJ Marv ausklingen. Am nächsten Tag gehen die Mannschaftsspiele ab 13:30 Uhr, nach dem Frühschoppen mit dem Musikverein Ballenberg, in die nächste Runde. Auch diesen Tag werden wir gemeinsam mit einer Party und jeder Menge guter Laune ausklingen lassen.

Wer an den Mannschaftsspielen mitmachen möchte, darf sich gerne per Mail (msf-einstein@gmx.de) oder bei einem der Vereinsmitglieder melden.

Während des gesamten Wochenendes bietet der MSF Einstein durchgängig Verpflegung-von Pommes, über Sandwich, Schnitzelbrötchen, ... , alkoholfreien Getränken, Bargetränken bis hin zu einer Vielzahl an (selbstgemachten) Likören- an.

Der MSF Einstein lädt alle herzlich ein, ein unvergessliches Wochenende mit reichlich Partystimmung auf dem Sportplatzgelände zu verbringen.