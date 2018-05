Das legendäre Pfingstfest des MSF Einstein findet dieses Jahr in einem neuen Rahmen statt.

Neben den gewohnten Spielen, bei denen diesmal sämtliche Vereine und Gruppen in Spielen wie z.B. Tau ziehen, Eierweitwurf oder einem Quiz antreten werden, gibt es diesmal sämtliches Rahmenprogramm. Die Spiele finden dieses Jahr erstmalig als Wettkampf gegen den Orgaisatorverein MSF Einstein statt. Es geht darum sich in den Kategorien Wissen, Kraft, Genauigkeit, Ausdauer und vielen weiteren zu messen und den Einstein zu schlagen (Daher auch das diesjährige Motto " Schlag den Einstein"). Wer am Ende die meisten Punkte erzielt hat, hat zum einen das Privileg sagen zu können, er habe den Einstein geschlagen und zum anderen warten attraktive Preise auf die Gewinner.

Für das leibliche Wohl ist während beider Veranstaltungstage gesorgt. Dieses Jahr haben wir erstmalig neben dem regulären Barbetrieb einen Likörwagen und abends Live-Musik, samstags mit der Rock-Coverband aus dem Umpfertal "M-VU" und sonntags zum Vesper mit dem Musikverein Ballenberg. Außerdem gibt es am Sonntag auch ein Wettstreit für die Kinder in Form eines Parcours sowie eine Kuchentafel für Jung & Alt.