Jedes Jahr an Pfingsten findet das traditionelle Pfingstgrillfest am Tretbecken in Schlierbach statt.

Der Gesangverein Sängerlust lädt am Sonntag, ab 11:00 Uhr zu Grillspezialitäten und kühlen Getränken ein. Nachmittags gibt es auch Kaffee und Kuchen. Natürlich ist auch musikalisch was geboten. Neben Unterhaltungsmusik auf dem Akkordeon gibt es einige Liedbeiträge der Sänger