Pfingstmarkt & Holzfällerwettbewerb

Der Pfingstmarkt in Widdern - das traditionelle Highlight im Veranstaltungskalender - steht bald wieder vor der Tür und verspricht auch in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt zu werden.

Vom 27. bis zum 29. Mai wird die Stadt Widdern zu einem wahren Festplatz und lockt Besucher aus nah und fern an.

Einer der Höhepunkte des Pfingstmarkts ist der internationale Holzfällerwettbewerb, bei dem erfahrene Holzfäller aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Von der Disziplin "Springboard" bis hin zum "Meterholz" - die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende und spektakuläre Show freuen.

Doch der Holzfällerwettbewerb ist nicht das einzige Highlight des Pfingstmarkts. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für beste Unterhaltung. Hierzu gehört das Boxauto und Fahrgeschäfte für die Kleinen, ein bunter Jahrmarkt mit Verkaufsständen und kulinarischen Leckereien für alle. Auch die musikalische Untermalung mit den "Waldmülbacher" ist ein echtes Highlight.

Neben all den Attraktionen ist der Pfingstmarkt in Widdern auch eine Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Freundschaften zu schließen. Der Markt ist ein Ort, an dem sich Jung und Alt treffen und gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringen können.

Der Pfingstmarkt in Widdern ist ein absolutes Muss für alle, die auf der Suche nach guter Unterhaltung und Spaß sind. Die Veranstaltung ist nicht nur für Widderner, sondern auch für Besucher aus der Umgebung und darüber hinaus ein echtes Highlight. Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Pfingstmarkt in Widdern begrüßen zu dürfen!