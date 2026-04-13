Pfingstmarkt Widdern

Es ist wieder soweit! Die Stadt Widdern lädt Sie herzlich ein, den traditionellen Pfingstmarkt am 24. und 25. Mai 2026 mit uns zu feiern.

Zwei Tage lang erwartet Sie ein buntes Programm voller Erlebnisse, Unterhaltung und kulinarischer Genüsse für Jung und Alt.

Programm-Highlights:

Marktstände: Entdecken Sie regionale Spezialitäten, handgemachtes Kunsthandwerk und kreative Souvenirs.

Musik & Unterhaltung: Freuen Sie sich auf Live-Auftritte mit musikalischen Darbietungen, Tanzvorführungen und spannenden Showeinlagen.

Sport & Wettbewerb: Unsere beliebten Wettbewerbe, wie das spannende Fußballturnier und der traditionelle Holzfäller-Wettkampf, garantieren Action und Nervenkitzel.

Vergnügungspark: Der Rummelplatz mit Fahrgeschäften, Spielbuden und Attraktionen bringt Groß und Klein zum Staunen.

Verpflegung:

Ob herzhafte regionale Schmankerl oder süße Leckereien – an unseren Essens- und Getränkeständen wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Von deftigen Grillspezialitäten bis zu internationalen Leckerbissen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Öffnungszeiten:

Pfingstsonntag, 24. Mai: ab 11:00 Uhr

Pfingstmontag, 25. Mai: ab 10:00 Uhr

Erleben Sie die lebendige Atmosphäre auf dem Festplatz Widdern und genießen Sie zwei Tage voller Freude, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente. Kommen Sie mit Freunden und Familie, um gemeinsam die Traditionen des Pfingstmarkts in Widdern zu feiern.

Marco Stolz