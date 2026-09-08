Pflanzaktion Jahrgangsbaum

Auch in diesem Jahr wollen wir traditionell mit unserer Bürgerschaft und den Eltern für unsere Kinder des Geburtsjahrganges 2025/2026 (01.07.2025 bis einschl. 30.06.2026) einen Jahrgangsbaum pflanzen.

Ausgewählt wurde wieder die Obstsorte des aktuellen Jahres.

Die betroffenen Eltern erhalten zur gegebener Zeit hierfür eine persönliche Einladung.

Pflanzort des Baumes ist wie in den vergangenen Jahren die Geburtsbaumwiese vor dem Damm am Kneippbecken und den Wasserwelten beim Ortseingang Zaberfeld.

In einer kleinen Feierstunde werden wir gemeinsam mit den Eltern den Jahrgangsbaum setzen und die Namenstafel unserer Neugeborenen enthüllen. Die Veranstaltung wird durch den Naturkindergarten Zaberfeld umrahmt.

Der Naturschutzverein bietet bei schönem Wetter für alle Gäste eine kleine Bewirtung an.

Auf Ihr Kommen freuen sich

der Naturschutzverein Zaberfeld e. V. und Ihre Gemeindeverwaltung