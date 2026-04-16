Pflanzen-Tauschmarkt

Auf unserem beliebten Tauschmarkt können Kräuter, Blumen und Gemüsepflanzen.
Getauscht oder gegen Spende erworben werden.
Weitere Infos auch www.hkg-riegehof.de
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Heil-Kräuter-Garten Riegenhof 74535 Mainhardt
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Auf unserem beliebten Tauschmarkt können Kräuter, Blumen und Gemüsepflanzen.
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