Pflanzen- und Samenbörse

Jetzt im Herbst werden die Gärten wieder abgeräumt und winterfest gemacht.

Dabei fallen nicht nur viele Pflanzenreste an, auch die eine oder andere Pflanze ist zu groß geworden oder soll ersetzt werden.

Wohin dann mit diesen Pflanzen? Wie wäre es, diese Pflanzen für andere Gartenfreunde zur Verfügung zu stellen? Jeder der Pflanzen übrig hat oder sucht kann kommen, seine Pflanzen mitbringen und an Interessierte kostenfrei abgeben.

Am besten die Pflanzen in Kartons oder Tüten packen, Beschriftung dazu, so dass sie leicht mitgenommen werden können. Wer Pflanzen sucht und einpflanzen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen.

Wer dieses Jahr wieder Samen gesammelt hat, kann auch diese gerne zum Teilen mitbringen.

Auch die Mediothek ist an diesem Tag geöffnet und bietet für Familien besondere Aktionen zum Ausprobieren.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Landfrauen sind da und bieten Kaffee und Gebäck an.

Weitere Informationen bekommen Sie in der Städt. Mediothek unter der Telefonnummer 07932 60032.