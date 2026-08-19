Pflanzenflohmarkt in Leonberg

Erfolgreich führt der BUND seit vielen Jahren 2x jährlich einen Pflanzenflohmarkt durch.

Sie sind herzlich eingeladen: Privatanbieter tauschen, verschenken oder verkaufen Pflanzen, Töpfe, Gartengeräte und -literatur weil bewährte Pflanzen aus dem Garten besser anwachsen und einen kostbaren Beitrag zur Unterstützung der heimischen Wildbienen und Schmetterlingen bieten.

Austauschen, Kennenlernen, Profitieren ist das Motto.

Diesmal verbinden wir unser Herbstfest mit dem Pflanzenflohmarkt: Man kann hier bei Kaffee und Kuchen etc. in froher Runde über Pflanzen und sonstige (naturnahe) Themen reden.