Pflanzenmarkt zum Tag der Artenvielfalt auf dem Gärtnerhof Jeutter - 13.06.2026, 09.00-14.00 Uhr
Stauden und Gehölze mit vielfältigen Blüten und Strukturen
fördern die Artenvielfalt und schaffen wertvolle Lebensräume für Insekten und Vögel.
Beim „Pflanzenmarkt zum Tag der Artenvielfalt“ erwartet Sie ein vielfältigesPflanzensortiment, die geöffnete Gärtnerei und der Hofladen sowie zwei spannende Vorträge.
11.00 Uhr: Insektenfreundliche Stauden und Gehölze
13.00 Uhr: Habitate - Leben im Garten
Für den Pflanzenmarkt und die Vorträge ist keine Anmeldung
notwendig.