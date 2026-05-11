Pflanzenmarkt zum Tag der Artenvielfalt auf dem Gärtnerhof Jeutter - 13.06.2026, 09.00-14.00 Uhr

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Stauden und Gehölze mit vielfältigen Blüten und Strukturen

fördern die Artenvielfalt und schaffen wertvolle Lebensräume für Insekten und Vögel.

Beim „Pflanzenmarkt zum Tag der Artenvielfalt“ erwartet Sie ein vielfältigesPflanzensortiment, die geöffnete Gärtnerei und der Hofladen sowie zwei spannende Vorträge.

11.00 Uhr: Insektenfreundliche Stauden und Gehölze

13.00 Uhr: Habitate - Leben im Garten

Für den Pflanzenmarkt und die Vorträge ist keine Anmeldung

notwendig.