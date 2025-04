Herzliche Einladung zur 3. Herrieder Pflanzentauschbörse.

Rechtzeitig zur Gartensaison veranstalten die Herrieder Ortsgruppe vom Bund Naturschutz, der Obst-und Gartenbauverein Herrieden und die Gruppe Bio- Regional-Fair des Herrieder Ortsverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemeinsam eine Pflanzentauschbörse. Die Aktion findet am Freitag, 2. Mai 2025 von 14 – 16 Uhr am Marktplatz Herrieden statt. Der Treff ist ein ehrenamtliches, unkommerzielles Angebot und dient dem Tausch von Jungpflanzen, Ablegern, Stauden, Kräutern und Saatgut bzw. der Mitnahme gegen Spende. Der Erlös, auch vom angebotenen fairen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, wird wieder direkt in ein Pflanzprojekt für Herrieden investiert. Von den letzten Spenden wurden im vergangenen Herbst, in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei und Engagierten der Pflanzinitiative, im Bürgerpark am Stadtschloss 3000 Frühblüherzwiebeln gesteckt.

Die Veranstaltenden möchten mit dem Pflanzentausch am Deocarbrunnen einen gemeinsamen Beitrag für blühende und naturnahe Gärten leisten. Zusätzlich gibt es eine digitale Messengergruppe für den Pflanzentausch das ganze Jahr über!

Am 2. Mai können sich Gartenfreundinnen und Gartenfreunde außerdem mit Gleichgesinnten austauschen und sich rund um das Thema Garten, Natur und Artenvielfalt informieren. Bitte beachten: Bei Regenwetter entfällt das kulinarische Angebot, der Pflanzentausch findet trotzdem statt.

Kontakt: Gerlinde Strnad, Bund Naturschutz Ortsgruppe Herrieden, Johanna Maag, Obst-und Gartenbauverein Herrieden, Maria Fläschner, OV BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Herrieden und Umgebung.