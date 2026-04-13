Herzliche Einladung zur 4. Herrieder Pflanzentauschbörse Rechtzeitig zur Gartensaison veranstalten die Herrieder Ortsgruppe vom Bund Naturschutz, der Obst-und Gartenbauverein Herrieden und die Gruppe Bio- Regional-Fair des Herrieder Ortsverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wieder gemeinsam eine Pflanzentauschbörse.

Die Aktion findet am Freitag, 8. Mai von 14 – 16 Uhr am Deocarbrunnen am Herrieder Marktplatz Herrieden. Der Treff ist ein ehrenamtliches, unkommerzielles Angebot und dient dem Tausch von Jungpflanzen, Ablegern, Stauden, Kräutern und Saatgut bzw. der Mitnahme gegen Spende. Heuer ist die Pflanzentauschbörse eine Kooperation mit der Jubiläumsveranstaltung des Kneippvereins und mit dem Weltladentag des Eine Welt Vereins. Das ganze Jahr können Pflanzen über die WhatsApp-Gruppe der Pflanzentauschbörse neue Liebhaberinnen finden und ihre Besitzer wechseln.