Haben Sie Pflanzen, selbstgezogene Ableger, Blumensamen oder Gartenbücher übrig? Probieren Sie gern „neue” Pflanzen aus? Tauschen Sie gern Erfahrungen und Ideen mit anderen Pflanzenfreunden aus?.

Dann sind Sie bei unserer Pflanzentauschbörse richtig. Aber auch wenn Sie nichts mitbringen, können Sie kostenlos Pflanzen und Blumensamen mitnehmen.

Das Gartenjahr wird bald schon beginnen und viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner werden wieder aktiv. Beim Heranziehen von Tomaten-, Gurken- oder Paprikapflanzen gehen dabei nicht selten zu viele oder auch mal keine der Samen einer Sorte auf. Da kommt die Pflanzentauschbörse genau richtig. Dort können überschüssige, vorgezogene Pflänzchen, Ableger oder gesammelten Blumensamen mitgebracht und kostenfrei gegen andere getauscht werden. Bitte die Tauschpflanzen oder Samen gut verpackt und möglichst beschriftet in Töpfen, Joghurtbechern oder Kisten mitbringen. Das Organisationsteam nimmt die Gartenpflanzen dann als Spende entgegen und sortiert diese nach verschiedenen Kategorien wie Stauden, Nutzpflanzen oder Gehölze in die Börse ein. Jeder kann mitnehmen, was das Herz begehrt und den eigenen Garten vielfältiger macht. Auch Gartenbücher sind willkommen. Denn schließlich sollen nicht nur Pflanzen, sondern auch Ideen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Die Bücher können auch gerne zuvor schon im Agendabüro abgegeben werden. Die Artenvielfalt im Garten zu steigern, ist ein Anliegen der Grünen Nachbarschaft und dem Agendabüro, die gemeinsam die Börse organisieren. Die Pflanzentauschbörse findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig! Die Bewirtung übernimmt der Freundeskreis Casa Mellifera. Es gibt Fairtrade-Kaffee und hausgemachten Kuchen.