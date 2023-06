Immer mehr Menschen essen weniger Fleisch oder verzichten sogar ganz auf den Verzehr.

Dies ist eine erfreuliche Entwicklung, da dadurch das Klima geschont werden kann und eine fleischreduzierte Ernährungsweise auch positive Effekte für die Gesundheit hat.

Aber was ist mit den vielen pflanzlichen Produkten, die als Fleischersatz angeboten werden? Sind diese wirklich gesünder? Wie verhält es sich mit den Nährwerten? Kann ich das Angebot bedenkenlos nutzen? Im Ernährungsgespräch am Dienstag, 11.07.2023 um 19.30 Uhr im Kurhaus - Kursaal gibt Iris Gutbrod, Diätassistentin der Kurverwaltung, einen Einblick in das Thema „Pflanzlicher Fleischersatz – was sollte man wissen?“ und steht im Anschluss an den Vortrag für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

Passend zum Thema wird unter der Überschrift „Fleischalternativen aus der eigenen Küche“ am Samstag, 08.07.2023 um 10.00 Uhr ein KochImpuls in der Lehrküche des Kurhauses angeboten. Es werden vegetarische Fleischalternativen zubereitet und verkostet. Eine Anmeldung ist im GästeService im Haus des Gastes oder unter 07931 965 250 erforderlich.

- Änderungen vorbehalten -