"Pflege und Mehr 2026" - Vortrag "Demenz verstehen"

Demenz stellt Betroffene und ihre Familien vor große Herausforderungen.

In diesem leicht verständlichen Vortrag erklärt Dr. med. Katrin Markgräfe Weisser, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Schmerztherapie, was hinter der Erkrankung steckt und wie man im Alltag besser damit umgehen kann.

Sie spricht über

• erste Anzeichen und typische Symptome

• Veränderungen im Verhalten

• Hilfen für den Alltag

• die Wichtigkeit der Unterstützungsangebote für Angehörige

Im Anschluss gibt es Zeit für Austausch und persönliche Fragen, damit Teilnehmende ihre eigenen Erfahrungen einbringen und konkrete Hinweise für ihren Alltag mitnehmen können.