"Pflege und Mehr 2026" - Vortrag "Resilienz - stark auch im Alter"

Wie können wir auch in schwierigen Lebenssituationen innerlich stark und zuversichtlich bleiben?

Der Vortrag zeigt, was Resilienz bedeutet und wie wir unsere seelische Widerstandskraft stärken können.

Praktische Anregungen helfen, Herausforderungen des Älterwerdens gelassener zu meistern.

Der Vortrag richtet sich an Seniorinnen und Senioren sowie an deren Angehörige.

Kommen Sie vorbei – und entdecken Sie, was in Ihnen steckt!

Andreas Mader ist erfahrener Coach und berät zum Thema Resilienz in zahlreichen Vorträgen auch bei der vhs.

rigen Lebenssituationen innerlich stark und zuversichtlich bleiben?