"Pflege und Mehr 2026" - Vortrag "Wie wird meine Beerdigung – Vorsorge für den Todesfall"

Was passiert nach dem Tod – und kann ich heute schon selbst bestimmen, wie meine Beerdigung gestaltet werden soll?

Ein erfahrener Bestatter informiert über Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge und beantwortet wichtige Fragen.

Welche Entscheidungen kann ich selbst treffen? Was sollte ich rechtzeitig regeln und welche Kosten können entstehen?

Der Vortrag gibt Orientierung, schafft Klarheit und hilft, die eigenen Wünsche festzuhalten.

Eine wichtige Veranstaltung für alle, die selbstbestimmt vorsorgen und ihre Angehörigen entlasten möchten.

Der Kernener Bestatter Hartmut Roth berät aus seiner großen Erfahrungen mit zahlreichen Beratungen zur Vorsorge im Todesfall.