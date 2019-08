Pflegerische Elternberatung im Diak

In der Kinderklinik des Diakonie-Klinikums wird regelmäßig eine pflegerische Elternberatung für Babys und Kleinkinder im Alter bis zu 3 Jahren angeboten. Sie findet immer am 1. und 3. Mittwoch im Monat, jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Diakonie-Klinikums, 1. Obergeschoss, Zimmer Nr. H 103 statt.

Eine erfahrene Kinderkrankenschwester nimmt sich Zeit für Eltern und Kind. Ihr Ziel ist, die Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken, damit die körperliche und seelische Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu verhüten. Mögliche Themen sind Fragen rund um die Ernährung von Säugling und Kleinkind, Schlafprobleme, Basiswissen über die Haut-, Körper- und Zahnpflege und Pflege eines kranken Kindes, Umgang mit unruhigen Babys und entwicklungsfördernder Umgang. Die Eltern brauchen keine Überweisung, keine Versicherungskarte und müssen nichts bezahlen, denn die Elternberatung wird aus Spenden finanziert.

Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0791 753-4507 (Kinderambulanz) oder per E-mail: barbara.mooz@dasdiak.de oder hannelore.denner@dasdiak.de.