Pforte geöffnet - und wer will da rein?

Spielclubpräsentation: Erwachsenenspielclub 1

Jeden Dienstagabend treffen sie sich. Jeder kommt aus seinem eigenen Universum und jeder hat Lust, den Alltag mal beiseite zu legen. Sie sind zusammen. Sie spielen miteinander, unterhalten sich, sie essen ihr Vesperbrot, manchmal kommen sie zu spät oder gar nicht.

Dann ist da plötzlich diese Pforte, die ihnen verspricht zu sein, was immer man sein will. Man könnte etwas sein, was man selbst nie war und an anderen immer bewundert hat. Es könnten Abgründe hinter der seltsamen Türe lauern. Unsicherheiten machen sich breit... doch das Versprechen zu sein, was man immer sein wollte, ist einfach zu verführerisch...

Mit: Brigitte Egelhaaf, Andrea Fortanier, Tatjana Hoffmann, Änne Maile, Kathrin Koller, Gabriele Roth, Christina Sautter, Antonia Trautwein, Petra Zimmermann-Reiner, Thomas Fortanier, Andreas Hutter, Rainer Oehms

Preis

Tickets erhalten Sie ausschließlich an der Abendkasse. Eintrittspreis: 7 € / ermäßigt 5 €