Pfullinger Poetry Slam 2019

Poetry Slam bedeutet auf Deutsch "Dichterwettstreit". Mit Dichtern hat das aber eigentlich wenig zu tun. Es ist etwas sehr Gefühlvolles, das auch mal lustig oder schmerzhaft sein kann. Poetry Slam ist, wie öffentlich Tagebuch schreiben und jeder kann mithören. Der Teil "Wettstreit" stimmt allerdings. Damit am Ende eines solchen Slams ein Sieger steht, gibt es Regeln, an die sich alle Slammer halten müssen. Wer also die Bühne betritt, muss den Text, der er möglichst kunstvoll vorträgt, selbst verfasst haben. Außerdem gilt für alle Teilnehmer ein festes Zeitlimit und die Geschichte muss einfach überzeugen.

Der perfekte Beitrag muss von allem etwas beinhalten: Gefühl, Humor, Trauer, Ernsthaftigkeit und Aufklärungswillen. Ein gelungener Slam muss die Sympathie des Publikums einfangen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Jury. Der Poetry Slam schafft es, verschiedene Menschen für einen Moment eng zueinander zu bringen und in Kontakt miteinander zu kommen.