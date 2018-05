PH-Slam mit Nikita Gorbunov

Am Dienstag, 10. Juli 2018, findet ab 20 Uhr die 27. Auflage des PHoetry sLam in Hörsaal 1.201 der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg statt.

Moderiert wird die KULT-Veranstaltung vom bekannten Slammer Nikita Gorbunov.

Bereits zum 27. Mal findet der PH-Slam statt, bei dem das Publikum über den Sieg entscheidet. Es sind alle Textformen erlaubt, egal ob Lyrik, Prosa oder Rap. Einzige Bedingungen sind, dass der Text selbst geschrieben ist und in sieben Minuten ohne Requisiten auf die Bühne gebracht wird. Im Anschluss an alle Beiträge entscheidet der Applaus über die Gewinnerin oder den Gewinner. So erwartet die Besucher ein einzigartiger Abend mit Humor, Tiefgang, Nonsens und der Macht der Sprache.