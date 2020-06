Phaeton Piano Trio - Ellwanger Schlosskonzert

Das Phaeton Piano Trio vereint mit Friedemann Eichhorn, Peter Hörr und Florian Uhlig drei deutsche Spitzenkünstler von internationalem Rang zu einem der spannendsten Klaviertrios der internationalen Konzertszene. Als Solisten seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich auf den großen Podien in Europa, Übersee und Asien zuhause, konzertierte das Phaeton Piano Trio bereits in wichtigen Musikmetropolen Europas und Südamerikas. Für die Saison 2018/19 sind Auftritte in der Philharmonie Berlin, sowie Konzerttourneen in die USA und nach Südamerika geplant. Das Phaeton Piano Trio widmet sich dabei vor allem der romantischen Musikrezeption.

Friedemann Eichhorn (Violine) konzertierte mit Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Boris Pergamenschikov und vielen anderen Künstlern. Neben einer ausgedehnten Diskografie, die bei dem Label hänssler Classic und Naxos vorliegt, lehrt Friedemann Eichhorn derzeit als Professor für Violine an der Hochschule für Musik »Franz Liszt« Weimar.

Peter Hörr (Cello) ist Preisträger des International Cello Competition Scheveningen und Echo Klassikpreisträger 2010. Er lehrt derzeit als Professor für Violoncello an der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig.

Florian Uhlig (Klavier) ist ein vielgefragter Kammermusiker und unterrichtet seit 2014 als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik »Carl Maria von Weber« in Dresden. Im Mai 2015 wurde ihm in London die Ehrenmitgliedschaft der Royal Academy of Music verliehen.

Gespielt wird unter anderem das Trio B-Dur op. 11 »Gassenhauer-Trio«, die »Kakadu-Variationen« op.121a und das Trio G-Dur op.70 Nr.1 »Geistertrio« von Ludwig van Beethoven sowie »TrioKonversation« zu Beethovens Menuettskizze Es-Dur Unv9 von Johannes Xaver Schachtner.

Es wird gebeten, sich vorab zu informieren, ob die Veranstaltung aufgrund der Corona-Problematik planmässig durchgeführt werden kann. Möglicherweise sind Auflagen zu beachten. Karten sollten im Vorverkauf erworben werden.

Phaeton Piano Trio, Sa. 27. Juni, 20 Uhr

Thronsaal im Schlossmuseum, Ellwangen