Phi & The Headwaters

Zusammen mit dem Popbüro Region Stuttgart präsentiert das Kulturzentrum Merlin auch im November wieder am ersten Freitag des Monats Newcomerbands aus der Region. Der Kesselsound bietet den Musikern von morgen schon heute eine Bühne.

Diesen Monat spielen Phi und The Headwaters.Die Esslinger Band Phi führt in ihrer Musik zahlreiche Genres wie Rock, Funk und Soul zu ihrem ganz eigenen unverwechselbaren Stil zusammen. Handgemachte, selbstgeschriebene Songs mit englischen Texten treffen auf Emotionen und pure Spielfreude. Mal laut, mal leise. Immer wieder neu auf der Bühne interpretiert. Sänger und Gitarrist Felix Fischer, Raphael Berthold am Tenorsaxophon, Melodica und Keys, Johannes Alber am Bass und Michael Biggel an den Drums hauchen den Songs live eine ganz besondere Atmosphäre ein. Das klingt vertraut und doch irgendwie ganz anders – nach Phi eben.The HeadwatersDie Neo-Folk Band The Headwaters aus Tübingen definiert ihren eigenen Stil. Aleksi Rajala (Gitarre und Vocals) überzeugt mit seinem virtuosen, hingebungsvollen Gitarrenspiel und einzigartigen Kompositionen. Sofia Stadler (Gesang und Bass) fasziniert mit intensiver, lebendiger, gefühlvoller Stimme, die teils dunkel und mystisch anmutet und deren Pathos außergewöhnlich ansteckend wirkt. Robert Schmidt bildet mit seinem Schlagzeug das Fundament der Band. Zuletzt liefert Rochus Ensle anspruchsvolle Texte mit Eigensinn und Klarsicht und untermalt das Ganze mit der elektrischen Gitarre.

