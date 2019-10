Phil Bates & Band (ex-E.L.O. II)

Classic Rock der absoluten Extraklasse

Über Jahrzehnte hinweg begeisterte das Electric Light Orchestra ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Mit Songs wie „Roll Over Beethoven“ und „Don’t Bring Me Down“ eroberten sie die Herzen ihrer Fans im Sturm. Jetzt sorgen Phil Bates & Band dafür, dass die größten Hits von ELO endlich wieder live zu erleben sind.

Das Electric Light Orchestra schaffte es unter der Leitung von Jeff Lynne zu einer der bedeutendsten Bands der 70er- und 80er-Jahre. Sie wollten damit das Erbe der Beatles antreten, was auch in ihrer Musik zu hören ist. Dann wurde es lange Zeit still um ELO, aber dank Phil Bates, dem ehemaligen Sänger und Gitarristen des ELO Part2, können alte und neue Fans die großartigen Songs wieder live erleben. Mit einer atemberaubenden Stimme und einer Reihe talentierter Musiker an seiner Seite, lässt er die größten Tage von Lynnes Kult-Band wieder aufleben.

Egal, ob Sie ein Fan der ersten Stunde sind oder noch nie einen Song des Electric Light Orchestra gehört haben, Phil Bates Performance begeistert und berührt jeden Anhänger des Classic Rock.

Also lassen Sie sich dieses Highlight nicht entgehen und sichern Sie sich jetzt Karten.

Auszug aus der Songliste:

Evil Woman / All Over The World / Turn To Stone / Calling America / Confusion / Sweet Talkin' Woman / Hold On Tight / Telephone Line / Roll Over Beethoven / Showdown /

Midnight Blue / Don't Bring Me Down / Rock & Roll Is King / Rockaria / Livin' Thing / Last Train To London / Mister Blue Sky