Phil Campbell and the Bastard Sons

Nach einem Jahr voller Festivals, Headliner-Shows und großen Auftritten mit Judas Priest und Alice Cooper wird die Band das Jahr 2025 mit einer Tour abschließen, die tief in den ikonischen Katalog von Motörhead eintaucht. Die Fans können sich auf ein karriereübergreifendes Set freuen, das von der rohen Kraft des Debütalbums bis hin zur erdrückenden Intensität der neueren Alben reicht - einschließlich seltener Klassiker, die seit Jahren nicht mehr gespielt wurden.

Dies ist nicht einfach nur eine weitere Tour - es ist eine Hommage an das legendäre Vermächtnis von Lemmy Kilmister und eine Feier der zeitlosen Kraft, die Motörhead darstellen.

Diese Tour ist ein Muss für jeden echten Rock- und Metal-Fan. Merkt sie Euch im Kalender vor - die Karten werden schnell ausverkauft sein!