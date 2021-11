Das Phileas Loh Trio sind Noah Diemer am Piano, Rolan Eberhardt am E-Bass und Phileas Loh am Schlagzeug. Die drei Musiker kennen sich seit vielen Jahren und sie verbindet ein tiefes gemeinsames musikalisches Verständnis.

Phileas Loh und Noah Diemer studieren an der Musikhochschule in Stuttgart. Rolan Eberhardt hat es in die Niederlande nach Amsterdam gezogen.

Ihre Leidenschaft für Standards und den straight-ahead Jazz steht unter dem Einfluss von zeitgenössischen Künstlern, wie Gerald Clayton, Eric Harland und Walter Smith, aber auch in der Tradition von Stanley Turrentine und Oscar Peterson.

Das Trio präsentiert handverlesene Lieblingsstücke des American Songbooks, sowie Stücke von zeitgenössischen Interpreten der amerikanischen Jazzszene. Dabei entsteht ein kreativer Bogen aus Tradition und aktuellen Einflüssen. Von melancholischen Balladen, bis zum swingenden Blues. Das alles wird in ein abwechslungsreiches, energiegeladenes und swingendes Programm gepackt.

Besetzung: Noah Diemer (p); Rolan Eberhardt (b); Phileas Loh (dr)