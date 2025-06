Philharmonia Chor Reutlingen e.V. - Carmina Burana

Programm: “velut luna” - “Wie der Mond”

In einem Zusammenspiel aus Bühnenkünsten wird Zufall auf Präzision treffen, Tanz auf Akrobatik, Schauspiel auf Musik, schwarz-weißes Bühnenbild auf farbenfreudige, kindlich anmutende Kunst.

“statu variabilis” - “So veränderlich bist Du”

Inspiriert und unterstützt von den Werken HAP Grieshabers zur Carmina Burana werden die Drucke sowohl teilweise in Vitrinen ausgestellt, als auch in den Tanzeinlagen umgesetzt durch den Abend führen.

“ave mundi luminar” - “Sei gegrüßt, du Licht der Welt!”

Wir wollen in diesen Zeiten zusammen ein Fest der Freude an Menschlichkeit und Gemeinschaft begehen. Denn so wie für uns alle sich das Glücksrad dreht und jede Münze zwei Seiten hat, ist es doch - bei allem Zufall - auch eine tagtägliche Entscheidung, welche davon man nach oben und außen blicken lässt.