Musik aus Tschechien spielt die Philharmonie Königgrätz im ersten Teil ihres Programms:

Zuerst Mozarts „Prager Sinfonie“, die dieser für Prag komponiert und auch dort uraufgeführt hat. Es folgt Antonin Dvořáks „Tschechische Suite“, die in fünf Sätzen verschiedene Typen der tschechischen Volksmusik verarbeitet. Nach der Pause betritt ein in Mosbach wohlbekannter junger Mann das Podium der Alten Mälzerei: Der 15jährige Justus Eichhorn, der vor zwei Jahren mit Beethovens 3. Klavierkonzert in Mosbach debütierte, wird Beethovens 5. und größtes Klavierkonzert spielen.