Philharmonie Leipzig & Duo Graceland Stuttgart

Die Welthits der Stars aus New York in einem einzigartigen Arrangement. Musik pur mit einem Duo, welches den Originalen ausgesprochen nahe kommt - und einem Orchester, das bereits in der Carnegie Hall in New York, in Chicago, Moskau, Mumbai oder Peking sein Können unter Beweis stellen durfte.

Dieses Projekt entstand 2013 und es ist bisher einmalig, dass Songs von Simon & Garfunkel von einem Sinfonieorchester in dieser Form begleitet werden. Die Konzertbesucher erwartet ein Abend voller Emotion, eine Hommage an die 1960er und 1970er Jahre und eine musikalische Vielfalt wie selten. Band und Orchester durchstreifen die gefühlvollen Lieder, ebenso "rocken" beide zusammen und an anderer Stelle formieren sich die Klassik-Musiker zur Big-Band oder zum Chor. Selbst Johann Sebastian Bach kommt nicht zu kurz - Paul Simon ließ sich von ihm inspirieren.

Angelehnt ist der Abend an das legendäre Konzert im Central-Park in New York 1981 mit einer halben Million Besuchern. Das Ensemble will sein Publikum in die Atmosphäre jenes Abends entführen, als hunderttausende Feuerzeuge entflammten - THE SOUND OF SILENCE.