Philharmonischer Chor Heilbronn - Sacred Concert

Am Samstag, den 28. Juni 2025, findet um 19 Uhr ein Konzert des Philharmonischen Chores in der Christuskirche statt. Unter der Leitung von Till Drömann führt der Chor zusammen mit der Sopranistin Christine Reber, Steptänzer Klaus Bleis und der STB Big Band unter der Leitung von Magnus Mehl das „Sacred Concert“ des amerikanischen Jazzmusikers Duke Ellington auf. Eintrittskarten zu 15 / 20 € sowie ermäßigt 12 € gibt es ab 31. Mai in der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstraße sowie an der Abendkasse.